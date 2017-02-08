Мария Шарапова получила wild card на турнир в Мадриде

«За три месяца до 16-го Mutua Madrid Open организаторы решили предоставить одно из приглашений Марии Шараповой. Экс-первая ракетка мира и обладательница пяти титулов «Большого шлема» сыграет у нас с 5 по 14 мая», – говорится в заявлении на официальном сайте турнира.

«Шарапова попросила нас о приглашении, и после обсуждения мы его дали. Мария – одна из сильнейших теннисисток последних 15 лет, победительница нашего турнира.

Она всегда хорошо играла в Мадриде, так что я уверен, что она вернется мотивированной и с жаждой хорошего выступления», – считает директор турнира Маноло Сантана.

Шарапова победила в Мадриде в 2014 году.

Последнее выступление Марии в столице Испании датировано 2015 годом.

Тогда она уступила в полуфинале Светлане Кузнецовой со счетом 2:6, 4:6.

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