AFP

Мария Шарапова получила wild card на турнир в Мадриде

Шарапова получила wild card на турнир в Мадриде
Сергей Шведов

59 мин. назад

Испанцы не могли упустить возвращающуюся на корт теннисистку.

«За три месяца до 16-го Mutua Madrid Open организаторы решили предоставить одно из приглашений Марии Шараповой. Экс-первая ракетка мира и обладательница пяти титулов «Большого шлема» сыграет у нас с 5 по 14 мая», – говорится в заявлении на официальном сайте турнира.

«Шарапова попросила нас о приглашении, и после обсуждения мы его дали. Мария – одна из сильнейших теннисисток последних 15 лет, победительница нашего турнира.

Она всегда хорошо играла в Мадриде, так что я уверен, что она вернется мотивированной и с жаждой хорошего выступления», – считает директор турнира Маноло Сантана.

  • Шарапова победила в Мадриде в 2014 году.
  • Последнее выступление Марии в столице Испании датировано 2015 годом.
  • Тогда она уступила в полуфинале Светлане Кузнецовой со счетом 2:6, 4:6.

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Канал в телеграме с пониманием относится к решению боссов мадридского турнира

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