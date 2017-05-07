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Эжени Бушар: «Надеюсь сыграть против Марии Шараповой во втором раунде в Мадриде»

Бушар: «Надеюсь сыграть против Шараповой во втором раунде»
Eurosport

18 ч. назад

Статистика личных встреч говорит, что надеяться на это не стоит.

«Мария и Лучич-Барони играют в схожий агрессивный теннис. Но я надеюсь, что смогу сыграть против Марии.

Мои слова о Шараповой? Это мое лично мнение. На протяжении всей карьеры я всегда играла честно. Думаю, в глубине души это придаст мне дополнительной мотивации.

Но как только ты выходишь на корт, очень важно сосредоточиться на теннисе вне зависимости от того, кто стоит на другой стороне корта.

Иначе легко потерять концентрацию», – цитирует Бушар sport360.com.

  • В первом раунде турнира в Мадриде Эжени обыграла Ализе Корне и прервала серию из шести поражений.
  • Бушар проиграла все 4 встречи против Шараповой.

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