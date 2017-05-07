Мария Шарапова пробилась во второй круг турнира в Мадриде и сыграет с Эжени Бушар

Мария Шарапова – Мирьяна Лючич – 4:6, 6:4, 6:0

В первом раунде соревнований российской теннисистке навязала упорную борьбу Мирьяна Лючич. Хорватка выиграла первый сет, уступила во втором и развалилась в третьем – 6:4, 4:6, 0:6.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Мария сделала по 3 эйса и двойные ошибки, взяла 7 подач соперницы и отдала 4 своих. У Лючич – 6 эйсов и 5 двойных.

Во втором круге Мария сыграет с Эжени Бушар, которая ранее высказала пожелание встретиться с Шараповой.

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Бушар: «Надеюсь сыграть против Шараповой во втором раунде»