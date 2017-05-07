Getty Images

Мария Шарапова пробилась во второй круг турнира в Мадриде и сыграет с Эжени Бушар

Шарапова пробилась во второй круг и сыграет с Бушар
Eurosport

12 ч. назад

Канадка получила то, что хотела.

Мария Шарапова – Мирьяна Лючич – 4:6, 6:4, 6:0

В первом раунде соревнований российской теннисистке навязала упорную борьбу Мирьяна Лючич. Хорватка выиграла первый сет, уступила во втором и развалилась в третьем – 6:4, 4:6, 0:6.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Мария сделала по 3 эйса и двойные ошибки, взяла 7 подач соперницы и отдала 4 своих. У Лючич – 6 эйсов и 5 двойных.

  • Во втором круге Мария сыграет с Эжени Бушар, которая ранее высказала пожелание встретиться с Шараповой.

Сетка турнира в Мадриде

Бушар: «Надеюсь сыграть против Шараповой во втором раунде»

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Не впечатленный своим же победным голом Кузнецов, приканчивающее движение Овечкина и злость Сида

03:30
Популярные видео
«Рейнджеры» опять упустили преимущество в Оттаве и продули в овертайме
1 504 просмотров18 ч
Бразильцы заколотили 3 гола через себя и разнесли Италию, забил даже вратарь
4 397 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться