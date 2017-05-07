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Светлана Кузнецова обыграла Ярославу Шведову на старте турнира в Мадриде
Матч первого раунда остался за первой ракеткой России – 6:4, 6:3.
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Кузнецова провела одну подачу навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. Шведова ответила одним эйсом и двумя брейками, избежав двойных ошибок.
Счет в личном противостоянии стал 2-0 в пользу Светланы.
- Во втором раунде Кузнецова сыграет с Элисон Риске.
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