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Агент Шараповой принес извинения Возняцки за «посредственность», но ее отец их не принял

Агент Шараповой принес извинения Возняцки за «посредственность», но ее отец их не принял
GoTennis.ru

8 ч. назад

Требуется публичное признание вины.

Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад написал Каролин Возняцки письмо с извинениями за свои резкие высказывания в ее адрес.

«Мне очень жаль, что так вышло. Надеюсь, ты меня простишь. Я совершенно не горжусь своим поступком в данной ситуации. Я отреагировал слишком эмоционально и наговорил много лишнего.

Ты построила замечательную карьеру, которая продолжается до сих пор, и когда-нибудь ты попадешь в Зал теннисной славы», – приводит содержание письма издание Ekstra Bladet.

Отец датской теннисистки Петр заявил, что он не принимает подобных извинений.

«Если бы он был настоящим мужчиной, то принес бы извинения публично, как и наговорил все эти гадости».

  • Ранее Айзенбад назвал Возняцки, Агнешку Радваньскую и других критиков Марии посредственностями, для которых дисквалификация Шараповой была последним шансом выиграть мэйджор.

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