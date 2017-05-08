Агент Шараповой принес извинения Возняцки за «посредственность», но ее отец их не принял

Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад написал Каролин Возняцки письмо с извинениями за свои резкие высказывания в ее адрес.

«Мне очень жаль, что так вышло. Надеюсь, ты меня простишь. Я совершенно не горжусь своим поступком в данной ситуации. Я отреагировал слишком эмоционально и наговорил много лишнего.

Ты построила замечательную карьеру, которая продолжается до сих пор, и когда-нибудь ты попадешь в Зал теннисной славы», – приводит содержание письма издание Ekstra Bladet.

Отец датской теннисистки Петр заявил, что он не принимает подобных извинений.

«Если бы он был настоящим мужчиной, то принес бы извинения публично, как и наговорил все эти гадости».

Ранее Айзенбад назвал Возняцки, Агнешку Радваньскую и других критиков Марии посредственностями, для которых дисквалификация Шараповой была последним шансом выиграть мэйджор.

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