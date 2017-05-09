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Мария Шарапова проиграла Эжени Бушар на турнире в Мадриде
Матч второго круга завершился со счетом 5:7, 6:2, 4:6.
Эжени Бушар – Мария Шарапова – 7:5, 2:6, 6:4.
Эжени вышла в третий раунд турнира в Мадриде после тяжелой победы над Марией Шараповой. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Мария не сделала эйсов и совершила 7 двойных ошибок, взяла 5 подач соперницы и отдала 5 своих. Эжени ответила 2 эйсами и 4 двойными.
- Счет личных встреч между соперницами стал 4:1 в пользу Марии.
- Во третьем круге Бушар сыграет с недавней первой ракеткой мира Анжелик Кербер.
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