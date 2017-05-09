Вся красота матча Марии Шараповой и Эжени Бушар, который, возможно, лучший в сезоне WTA

Мария начала очень мощно.

В пятом гейме Шарапова отыграла брейк-пойнт, хотя Бушар косплеила Надаля и очень хорошо подбирала на задней линии.

Еще один розыгрыш из пятого гейма и роскошный косой удар от Марии.

Эмоции российской теннисистки после первого брейка.

Невероятное спасение от Бушар.

Мария была близка к тому, чтобы дойти до тай-брейка в первом сете.

Но первую партию взяла Бушар.

Во втором сете Марии опять пришлось отыгрывать брейк-пойнты.

Очередной шикарный форхенд от Марии.

На сетболе опять случился эпичный розыгрыш, в котором Шарапова взяла верх.

Форхенд Марии был божественным.

Да и бэкхенд был в порядке.

Но для победы этого не хватило.

Бушар вышла в третий раунд турнира в Мадриде, выиграв со счетом 7:5, 2:6, 6:4.

Счет личных встреч между соперницами стал 4:1 в пользу Марии.

В третьем круге Бушар сыграет с немкой Анжелик Кербер.

Сетка турнира в Мадриде

Рейтинг WTA

Лучшие спортивные фото в инстаграме Eurosport.ru

Мощные тексты о теннисе и не только в нашем телеграме