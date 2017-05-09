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Вся красота матча Марии Шараповой и Эжени Бушар, который, возможно, лучший в сезоне WTA
Эпичная битва.
Мария начала очень мощно.
В пятом гейме Шарапова отыграла брейк-пойнт, хотя Бушар косплеила Надаля и очень хорошо подбирала на задней линии.
Еще один розыгрыш из пятого гейма и роскошный косой удар от Марии.
Эмоции российской теннисистки после первого брейка.
Невероятное спасение от Бушар.
Мария была близка к тому, чтобы дойти до тай-брейка в первом сете.
Но первую партию взяла Бушар.
Во втором сете Марии опять пришлось отыгрывать брейк-пойнты.
Очередной шикарный форхенд от Марии.
На сетболе опять случился эпичный розыгрыш, в котором Шарапова взяла верх.
Форхенд Марии был божественным.
Да и бэкхенд был в порядке.
Но для победы этого не хватило.
- Бушар вышла в третий раунд турнира в Мадриде, выиграв со счетом 7:5, 2:6, 6:4.
- Счет личных встреч между соперницами стал 4:1 в пользу Марии.
- В третьем круге Бушар сыграет с немкой Анжелик Кербер.
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