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Эжени Бушар: «Большинство боятся высказывать мнение по теме возвращения Марии Шараповой»
Канадка рассказала правду.
После победы над Шараповой во втором круге турнира в Мадриде (7:5, 2:6, 6:4) Бушар рассказала, что помогло ей справиться с Марией.
Ранее канадка не раз открыто выступала с резкой критикой в адрес россиянки и против ее возвращения на корт после 15-месячной дисквалификации за допинг.
«Перед матчем я была очень вдохновлена, потому что многие игроки пожелали мне удачи. Некоторые теннисистки подходили ко мне в раздевалке и желали победы, хотя обычно такого не бывает. Это показало, что большинство, возможно, боятся высказывать свое мнение по теме возвращения Шараповой», – заявила Бушар.
- Ранее канадка не раз открыто выступала с резкой критикой в адрес россиянки и против ее возвращения на корт после 15-месячной дисквалификации за допинг.
- Шарапова занимает 258-е место в рейтинге WTA, Бушар – 60-я.
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