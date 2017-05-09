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Эжени Бушар: «Большинство боятся высказывать мнение по теме возвращения Марии Шараповой»

Бушар: «Большинство боятся высказывать мнение по теме возвращения Шараповой»
ТАСС

6 ч. назад

Канадка рассказала правду.

После победы над Шараповой во втором круге турнира в Мадриде (7:5, 2:6, 6:4) Бушар рассказала, что помогло ей справиться с Марией.
Ранее канадка не раз открыто выступала с резкой критикой в адрес россиянки и против ее возвращения на корт после 15-месячной дисквалификации за допинг.

«Перед матчем я была очень вдохновлена, потому что многие игроки пожелали мне удачи. Некоторые теннисистки подходили ко мне в раздевалке и желали победы, хотя обычно такого не бывает. Это показало, что большинство, возможно, боятся высказывать свое мнение по теме возвращения Шараповой», – заявила Бушар.

  • Ранее канадка не раз открыто выступала с резкой критикой в адрес россиянки и против ее возвращения на корт после 15-месячной дисквалификации за допинг.
  • Шарапова занимает 258-е место в рейтинге WTA, Бушар – 60-я.

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