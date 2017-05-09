Дарья Касаткина сфотографировалась с защитником «Барсы» Жераром Пике и этим выбесила Белинду Бенчич
Каталонец еще не знает, насколько крутое это фото.
Дарья Касаткина завершила выступление в Мадриде в первом раунде, уступив Роберте Винчи, но все-таки испанский турнир принес ей море положительных эмоций. Она встретилась с одним из лидеров любимой футбольной команды.
«Без комментариев. Коленочки дрожали», – написала Дарья в инстаграме.
Фото не очень понравилось Белинде Бенчич. «Ненавижу тебя за это», – написала Бенчич в комментах.
Дарья Касаткина – болельщица «Барселоны».
- Ранее Жерар Пике посетил матч мужского одиночного разряда между Давидом Феррером и Михаилом Кукушкиным. Мадридская публика освистала футболиста «Барселоны».
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