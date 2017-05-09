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Дарья Касаткина сфотографировалась с защитником «Барсы» Жераром Пике и этим выбесила Белинду Бенчич

Касаткина сфотографировалась с Пике и этим выбесила Бенчич
Eurosport

7 ч. назад

Каталонец еще не знает, насколько крутое это фото.

Дарья Касаткина завершила выступление в Мадриде в первом раунде, уступив Роберте Винчи, но все-таки испанский турнир принес ей море положительных эмоций. Она встретилась с одним из лидеров любимой футбольной команды.

«Без комментариев. Коленочки дрожали», – написала Дарья в инстаграме.

Фото не очень понравилось Белинде Бенчич. «Ненавижу тебя за это», – написала Бенчич в комментах.

Дарья Касаткина – болельщица «Барселоны».

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