«Невыносимая». Мария Шарапова лайкнула стебный твит в адрес Эжени Бушар

Твиттер The Drive Volley подшутил над Эжени Бушар, спародировав автобиографию Марии Шараповой Unstoppable. My Life So Far («Неудержимая. Моя жизнь до сих пор»).

Читателям было предложено заказать собственную копию автобиографии Бушар под названием Insufferable. My Life So Far («Невыносимая. Моя жизнь до сих пор»).

Пародия понравилась Шараповой, и она даже поставила лайк со своего официального аккаунта.

После матча с Шараповой Бушар заявила, что многие теннисистки желали ей удачи. Позже Симона Халеп и Светлана Кузнецова заверили, что не желали победы канадке, и отметили, что Эжени не общается с другими игроками. От внимания The Drive Volley это не ушло:

«Эй, Бушар, не могла бы ты назвать хотя бы одну теннисистку, кроме Кики, которая пожелала тебе удачи? Спрашиваю чисто в исследовательских целях».

Эжени наиболее резко из всех теннисистов и теннисисток высказалась о Марии Шараповой, назвав ее обманщицей, которая не должна возвращаться в теннис.

На турнире в Мадриде канадка впервые в карьере обыграла Шарапову.

