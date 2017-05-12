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Светлана Кузнецова отдала Эжени Бушар 4 гейма и шагнула в полуфинал WTA Мадрид

Кузнецова отдала Бушар 4 гейма и шагнула в полуфинал
Eurosport

3 ч. назад

Матч завершился в двух сетах – 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Кузнецова выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную и сделала 4 брейка. Кузнецова отыграла единственный брейк-пойнт соперницы.

Кузнецова упрочила лидерство в личных встречах – 2-0.

  • В полуфинале турнира в Мадриде Светлана сыграет с Кики Младенович.
  • Кузнецова занимает 9-е место в рейтинге WTA, Бушар – 60-я.

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