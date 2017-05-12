Eurosport
Светлана Кузнецова отдала Эжени Бушар 4 гейма и шагнула в полуфинал WTA Мадрид
Матч завершился в двух сетах – 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Кузнецова выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную и сделала 4 брейка. Кузнецова отыграла единственный брейк-пойнт соперницы.
Кузнецова упрочила лидерство в личных встречах – 2-0.
- В полуфинале турнира в Мадриде Светлана сыграет с Кики Младенович.
- Кузнецова занимает 9-е место в рейтинге WTA, Бушар – 60-я.
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