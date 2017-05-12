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Кристина Младенович не пустила Светлану Кузнецову в финал турнира в Мадриде

Младенович не пустила Кузнецову в финал
Eurosport

17 мин. назад

Француженка сыграет в решающем матче второго турнира подряд – 6:4, 7:5(4).

Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты. Кузнецова выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные, выиграла активными действиями 24 розыгрыша и 15 невынуждено ошиблась. Младенович опередила россиянку по количеству виннеров (30) и по невынужденным ошибкам (17).

Младенович повела по личным встречам 2-0.

  • В финале Кристина сыграет с Симоной Халеп, которая переиграла Анастасию Севастову – 6:2, 6:3.
  • Француженка занимает 17-е место в рейтинге WTA, Кузнецова – девятая.

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