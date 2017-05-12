Eurosport
Кристина Младенович не пустила Светлану Кузнецову в финал турнира в Мадриде
Француженка сыграет в решающем матче второго турнира подряд – 6:4, 7:5(4).
Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты. Кузнецова выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные, выиграла активными действиями 24 розыгрыша и 15 невынуждено ошиблась. Младенович опередила россиянку по количеству виннеров (30) и по невынужденным ошибкам (17).
Младенович повела по личным встречам 2-0.
- В финале Кристина сыграет с Симоной Халеп, которая переиграла Анастасию Севастову – 6:2, 6:3.
- Француженка занимает 17-е место в рейтинге WTA, Кузнецова – девятая.
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