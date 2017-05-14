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Кристина Младенович: «Шарапова не меняется – в Штутгарте она ни с кем не поздоровалась»

Младенович: «Шарапова не меняется – в Штутгарте она ни с кем не поздоровалась»
GoTennis.ru

58 мин. назад

Француженка заявила, что другие теннисистки желали ей, как и Эжени Бушар, победы на Марией.

«Перед нашим полуфиналом в Штутгарте журналисты, конечно, отлично подогрели атмосферу. Но для меня это был обычный поединок – никаких глупостей в духе схватка не на жизнь, а на смерть.

Лично мне Мария ничего плохого не сделала. Но я получила множество писем, в которых все говорили, что я должна выполнить важнейшую миссию. Писали даже другие спортсмены. Настоящий поток просьб. Мне говорили коллеги: «Не подкачай!» «Поставь ее на место!» и так далее. Они ненавидели Шарапову, но я такого не понимаю.

Шарапова не меняется – с первых дней турнира ни с кем ни разу не поздоровалась. Сидит где-то в углу, в ресторан не ходит, просит приносить пищу ей лично. Все как всегда», – сказала Кристина Младенович L'Equipe.

  • В марте 2016 года француженка более жестко высказалась о Шараповой, назвав ее вруньей и мошенницей.
  • Младенович обыграла Шарапову в полуфинале турнира в Штутгарте со счетом 3:6, 7:5, 6:4, но в финале уступила Лауре Зигемунд – 1:6, 6:2, 6:7(5).
  • Спустя две недели Кристина обыграла в полуфинале в Мадриде Светлану Кузнецову (6:4, 7:6(4), после чего снова не дотянулась до титула. Обидчицей выступила Симона Халеп – 7:5, 6:7(5), 6:2.

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