18.10.17
Л. ЦуренкоЛеся Цуренко
Не ранее
11:00
К. ВандевегеКоко Вандевеге
WTA Москва • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Леся Цуренко - Коко Вандевеге
WTA Москва - 18 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Леся Цуренко – Коко Вандевеге на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Леся Цуренко и Коко Вандевеге, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0