17.10.17
М. РыбариковаМагдалена Рыбарикова
Не ранее
11:00
М. ШараповаМария Шарапова
WTA Москва • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Магдалена Рыбарикова - Мария Шарапова
WTA Москва - 17 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Магдалена Рыбарикова – Мария Шарапова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Магдалена Рыбарикова и Мария Шарапова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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