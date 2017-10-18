18.10.17
К. МладеновичКристина Младенович
Не ранее
11:00
А. СасновичАлександра Саснович
WTA Москва • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кристина Младенович - Александра Саснович
WTA Москва - 18 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Кристина Младенович – Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кристина Младенович и Александра Саснович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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