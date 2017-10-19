19.10.17
Завершено
4
3
А. СасновичАлександра Саснович
Не ранее
12:00
6
6
Д. КасаткинаДарья Касаткина
WTA Москва • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Александра Саснович - Дарья Касаткина
WTA Москва - 19 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Александра Саснович – Дарья Касаткина на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 19 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александра Саснович и Дарья Касаткина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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