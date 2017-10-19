19.10.17
Старт
6
4
Ю. ГёргесЮлия Гёргес
Не ранее
16:30
3
3
Л. ЦуренкоЛеся Цуренко
WTA Москва • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Юлия Гёргес - Леся Цуренко
WTA Москва - 19 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Юлия Гёргес – Леся Цуренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 19 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Юлия Гёргес и Леся Цуренко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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