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Юлия Гёргес - Леся Цуренко

WTA Москва - 19 октября 2017

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Юлия Гёргес – Леся Цуренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 19 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Юлия Гёргес и Леся Цуренко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.