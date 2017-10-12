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Джоанна Конта, Елена Остапенко и Доминика Цибулкова снялись с Кубка Кремля
Большие фамилии остались за пределами столицы.
Представительницы топ-20 рейтинга WTA Джоанна Конта, Елена Остапенко и Доминика Цибулкова отказались от участия в Кубке Кремля.
В основной сетке теннисисток заменят Наталья Вихлянцева, Тимеа Бабош и Ирина-Камелия Бегу.
- Кубок Кремля пройдет с 14 по 22 октября.
- В 2016 году на турнире победила Светлана Кузнецова.
- Остапенко занимает 7-е место в рейтинге, Конта – 10-я, Цибулкова – 11-я.
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