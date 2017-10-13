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Мария Шарапова выступит на Кубке Кремля
Российская теннисистка получила уайлд-кард в основную сетку турнира.
Мария Шарапова приняла специальное приглашение организаторов Кубка Кремля и сыграет на турнире.
Мария прилетит в Москву сразу после окончания своего выступления на турнире WTA в китайском Тяньцзине.
- Кубок Кремля пройдет в Москве с 14 по 22 октября.
- Мария Шарапова на турнире в Тяньцзине вышла в полуфинал, где сыграет с китаянкой Шуай Пен.
- Ранее с Кубка Кремля снялись Елена Остапенко, Джоанна Конта и Доминика Цибулкова.
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