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Мария Шарапова выступит на Кубке Кремля

Шарапова выступит на Кубке Кремля
Eurosport

1 час назад

Российская теннисистка получила уайлд-кард в основную сетку турнира.

Мария Шарапова приняла специальное приглашение организаторов Кубка Кремля и сыграет на турнире.

Мария прилетит в Москву сразу после окончания своего выступления на турнире WTA в китайском Тяньцзине.

  • Кубок Кремля пройдет в Москве с 14 по 22 октября.
  • Мария Шарапова на турнире в Тяньцзине вышла в полуфинал, где сыграет с китаянкой Шуай Пен.
  • Ранее с Кубка Кремля снялись Елена Остапенко, Джоанна Конта и Доминика Цибулкова.

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