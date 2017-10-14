Eurosport

Светлана Кузнецова не сыграет на Кубке Кремля

Кузнецова не сыграет на Кубке Кремля
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Российская теннисистка залечивает травму.

Кузнецова из-за травмы руки не выступит на Кубке Кремля.

Восьмую ракетку мира на соревнованиях в Москве заменит представительница Бельгии Марина Заневская, сообщает официальный сайт турнира.

  • Кузнецова выиграла два предыдущих розыгрыша турнира – в 2015 году она в финале обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову, а в 2016-м – австралийку Дарью Гаврилову.
  • В этом году турнир проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.

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