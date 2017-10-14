Eurosport
Светлана Кузнецова не сыграет на Кубке Кремля
Российская теннисистка залечивает травму.
Кузнецова из-за травмы руки не выступит на Кубке Кремля.
Восьмую ракетку мира на соревнованиях в Москве заменит представительница Бельгии Марина Заневская, сообщает официальный сайт турнира.
- Кузнецова выиграла два предыдущих розыгрыша турнира – в 2015 году она в финале обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову, а в 2016-м – австралийку Дарью Гаврилову.
- В этом году турнир проходит с 14 по 22 октября. Его общий призовой фонд составляет 1,6 миллиона долларов.
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