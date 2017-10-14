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Мария Шарапова стартует на Кубке Кремля матчем с Магдаленой Рыбариковой

Шарапова стартует на Кубке Кремля матчем с Рыбариковой
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Стали известны мужская и женская сетки московского турнира.

В Москве состоялась жеребьевка Кубка Кремля. Мария Шарапова, получившая уайл-кард, сыграет в первом круге со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Дарья Касаткина начнет турнир матчем против Анастасии Павлюченковой, Екатерина Макарова – с Ализе Корне, Олеся Первушина – с Юлией Путинцевой, Наталья Вихлянцева – с победителем квалификации, а Елена Веснина стартует на соревнованиях со второго круга. Представительница Белоруссии Александра Саснович сыграет с Тимеей Бабош, украинка Леся Цуренко – с Кристиной Макхэйл. Анастасия Севастова пройдет во второй круг без борьбы.

Жребий мужской сетки столкнет в первом круге Андрея Кузнецова и Даниила Медведева. Евгений Донской сыграет с Дутрой Силвой, Роман Сафиуллин, Константин Кравчук, Андрей Рублев и Теймураз Габашвили – с квалифаерами. Карен Хачанов с соревнований снялся.

  • Кубок Кремля стартовал 14 октября и продлится до 22 октября.
  • Действующими победителями турнира являются Светлана Кузнецова и Пабло Каррено.
  • Мужская и женская сетки Кубка Кремля.

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