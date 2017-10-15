Getty Images
Мария Шарапова: «С большим нетерпением жду свой рейс в Москву»
Чемпионка из России возвращается на родину.
Мария Шарапова записала видеообращение в твиттере, в котором сообщила о скором вылете в столицу на Кубок Кремля.
«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, с большим нетерпением жду рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех вас там жду», – сообщила Мария.
- Мария Шарапова сыграет на Кубке Кремля впервые с 2007 года.
- В первом круге Мария встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте