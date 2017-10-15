Мария Шарапова: «С большим нетерпением жду свой рейс в Москву»

Мария Шарапова записала видеообращение в твиттере, в котором сообщила о скором вылете в столицу на Кубок Кремля.

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, с большим нетерпением жду рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех вас там жду», – сообщила Мария.

Мария Шарапова сыграет на Кубке Кремля впервые с 2007 года.

В первом круге Мария встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

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