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Мария Шарапова: «С большим нетерпением жду свой рейс в Москву»

Шарапова: «С большим нетерпением жду свой рейс в Москву»
Eurosport

60 мин. назад

Чемпионка из России возвращается на родину.

Мария Шарапова записала видеообращение в твиттере, в котором сообщила о скором вылете в столицу на Кубок Кремля.

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, с большим нетерпением жду рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех вас там жду», – сообщила Мария.

  • Мария Шарапова сыграет на Кубке Кремля впервые с 2007 года.
  • В первом круге Мария встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

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