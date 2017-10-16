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Екатерина Макарова проиграла в первом круге Кубка Кремля

Макарова проиграла в первом круге
Eurosport

1 час назад

Ализе Корне была в этот день слишком сильна для российской спортсменки.

Француженка выиграла обе партии со счетом 6:3, затратив на победу 1 час 26 минут. У Екатерины за это время накопилось 2 эйса, ни одной двойной и 3 брейка.

Корне блеснула 3 подачами навылет при 2 двойных и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Ализе, которая во втором круге сыграет с победительницей пары Магдалена РыбариковаМария Шарапова.

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