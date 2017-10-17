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Мария Шарапова проиграла Магдалене Рыбариковой в первом круге «Кубка Кремля» и завершила сезон

Шарапова проиграла Рыбариковой в первом круге и завершила сезон
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Возвращение в Россию оказалось недолгим.

Шарапова уступила со счетом 6:7(3), 4:6. Российская теннисистка реализовала 1 брейк-пойнт из 3, дважды проиграв собственную подачу.

Из 80 выигранных розыгрышей 46 достались Рыбариковой благодаря невынужденным ошибкам Марии.

  • Во втором круге Рыбарикова встретится с француженкой Ализе Корне.
  • На прошлой неделе Шарапова стала победительницей турнира в китайском Тяньцзяне.
  • Сетка турнира в Москве.

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