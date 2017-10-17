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Мария Шарапова проиграла Магдалене Рыбариковой в первом круге «Кубка Кремля» и завершила сезон
Возвращение в Россию оказалось недолгим.
Шарапова уступила со счетом 6:7(3), 4:6. Российская теннисистка реализовала 1 брейк-пойнт из 3, дважды проиграв собственную подачу.
Из 80 выигранных розыгрышей 46 достались Рыбариковой благодаря невынужденным ошибкам Марии.
- Во втором круге Рыбарикова встретится с француженкой Ализе Корне.
- На прошлой неделе Шарапова стала победительницей турнира в китайском Тяньцзяне.
- Сетка турнира в Москве.
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