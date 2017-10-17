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Мария Шарапова: «Я очень хотела закончить сезон в Москве»

Шарапова: «Я очень хотела закончить сезон в Москве»
Eurosport

37 мин. назад

Российская теннисистка подтвердила, что больше не выступит в этом году.

Шарапова прокомментировала поражение в первом круге «Кубка Кремля».

«Совершенно не жалею, что приехала, очень хотела закончить сезон в Москве. Обычно я стремлюсь на Итоговый турнир и не имею возможности здесь выступить. Если бы это был турнир не в Москве, наверное, на нем бы не сыграла.

Что скажу об игре Рыбариковой? Она действовала умно и грамотно, доставала много сложных мячей. Еще не анализировала встречу подробно, но она здорово играла», – цитирует Шарапову «Спорт-Экспресс».

  • Шарапова во вторник проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в первом круге «Кубка Кремля» со счетом 6:7(3), 4:6.
  • На прошлой неделе российская теннисистка выиграла турнир в Тяньцзине.
  • Сетка турнира в Москве.

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