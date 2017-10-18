Eurosport

Дарья Гаврилова испугалась котейки, которая прибежала на ее матч Кубка Кремля с Кристиной Плишковой

Гаврилова испугалась котейки, которая прибежала на ее матч с Плишковой
Eurosport

21 мин. назад

Пушистый ожидал более радушного приема.

По ходу матча первого круга Кубка Кремля между Дарьей Гавриловой и Кристиной Плишковой на корт выбежал кот.

Эпизод приключился в конце матча на подаче австралийской теннисистки. Зрители с энтузиазмом встретили животное, чего не скажешь о Гавриловой, которая испугалась гостя.

  • Матч завершился победой Дарьи в трех сетах – 6:4, 6:7(5), 6:1.
  • Во втором круге Гаврилова встретится с Верой Лапко из Белоруссии.

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