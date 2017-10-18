Дарья Гаврилова испугалась котейки, которая прибежала на ее матч Кубка Кремля с Кристиной Плишковой

По ходу матча первого круга Кубка Кремля между Дарьей Гавриловой и Кристиной Плишковой на корт выбежал кот.

Эпизод приключился в конце матча на подаче австралийской теннисистки. Зрители с энтузиазмом встретили животное, чего не скажешь о Гавриловой, которая испугалась гостя.

Матч завершился победой Дарьи в трех сетах – 6:4, 6:7(5), 6:1.

Во втором круге Гаврилова встретится с Верой Лапко из Белоруссии.

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