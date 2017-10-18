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Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Касаткина вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Во втором круге 28-я ракетка мира победила Катерину Синякову – 6:2, 6:3.

За 1 час 20 минут Касаткина 1 раз подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила 3 двойные ошибки. Синякова ответила 3 эйсами и 1 брейком при 3 двойных.

Прежде теннисистки не встречались.

  • В четвертьфинале Дарья сыграет с Александрой Саснович.
  • Призовой фонд Кубка Кремля составляет 855,3 тысячи долларов.

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