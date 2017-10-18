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Кристина Младенович впервые в карьере войдет в топ-10, несмотря из 10 поражений подряд
Рейтинг WTA – это больше, чем просто космос.
Первая ракетка Кубка Кремля Кристина Младенович в первом же матче проиграла Александре Саснович – 2:6, 6:2, 2:6.
Серия поражений француженки, стартовавшая 3 августа, достигла 10 игр, причем за предыдущие 9 матчей она не взяла ни одного сета.
Но даже такие результаты не помешают Младенович 23 октября подняться в рейтинге WTA и войти в топ-10. Это будет новый карьерный рекорд Кристины.
- Благодаря десятой позиции Младенович поедет на Итоговый турнир в качестве запасной теннисистки.
- В первой половине 2017 года Младенович выиграла турнир в Санкт-Петербурге – свой дебютный титул – и проиграла еще 4 финала.
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