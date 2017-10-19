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Дарья Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля

Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Хозяйка кортов переиграла Александру Саснович из Белоруссии – 6:4, 6:3.

Четвертьфинальный матч продолжался 1 час 24 минуты. Теннисистки выполнили по одному эйсу и допустили по четыре двойные. Касаткина реализовала 7 брейк-пойнтов из 11, Саснович – 5 из 13.

Дарья выиграла у соперницы все три встречи.

  • В полуфинале Дарья Касаткина сыграет с победителем матча Ирна Бегу – Вера Лапко.
  • Теннисистка из России занимает 28-е место в рейтинге WTA.

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