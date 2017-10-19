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Наталья Вихлянцева переиграла Ализе Корне в четвертьфинале Кубка Кремля

Вихлянцева переиграла Корне в четвертьфинале Кубка Кремля
Eurosport

1 час назад

67-я ракетка мира победила со счетом 4:6, 7:5, 6:3 и вышла в полуфинал.

Теннисистки провели на корте 3 часа 1 минуту. Вихлянцева 4 раза подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов и допустила 5 двойных ошибок. Корне ответила 2 эйсами и 4 брейками при 8 двойных.

Наталья повела в личном противостоянии – 1-0.

  • В полуфинале Вихлянцева сыграет с Юлией Гёргес.
  • Вторую путевку в финал разыграют Дарья Касаткина и Ирина-Камелия Бегу.
  • Призовой фонд турнира составляет 790 тысяч долларов.
  • Сетка Кубка Кремля.

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