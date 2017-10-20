Getty Images
Дарья Касаткина ворвалась в финал Кубка Кремля
Четвертая ракетка России расправилась с румынкой Ириной Бегу – 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Касаткина допустила 3 двойные ошибки, реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов и ни разу не подала навылет. У Бегу 1 эйс, 2 двойные и 3 брейка.
Счет личных встреч стал 5-1 в пользу Касаткиной.
- В финале Дарья сыграет либо с соотечественницей Натальей Вихлянцевой, либо с немкой Юлией Гёргес.
- Касаткина занимает 28-е место в рейтинге WTA.
- Женская сетка Кубка Кремля.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте