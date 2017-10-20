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Юлия Гёргес не пустила Наталью Вихлянцеву в финал Кубка Кремля

Гёргес не пустила Вихлянцеву в финал
Eurosport

40 мин. назад

Немка разыграет титул с Дарьей Касаткиной.

Юлия Гёргес переиграла Наталью Вихлянцеву и стала второй финалисткой Кубка Кремля – 6:2, 2:6, 7:5. Матч продолжался 1 час 59 минут. Гёргес выполнила 8 эйсов, допустила 2 двойные и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

На счету Вихлянцевой 3 подачи навылет, 5 двойных и 3 брейка. Счет личных встреч стал 1-0 в пользу представительницы Германии.

  • В финале Юлия Гёргес сыграет с другой россиянкой Дарьей Касаткиной.
  • Немка сразится за третий турнир в карьере и первый с 2011 года.

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