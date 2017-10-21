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Гёргес обыграла Касаткину в финале
Российская теннисистка не взяла ни сета – 1:6, 2:6.
Россиянка Дарья Касаткина уступила немецкой теннисистке Юлии Гёргес в финале Кубка Кремля.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу немки. 27-я ракетка мира взяла третий титул WTA в карьере.
- Предыдущие победы Гёргес одерживала в Бадгастайне и Штутгарте.
- Дарья Касаткина и Юлия Гёргес находились на соседних позициях в рейтинге до финала: на 28-й и 27-й строчке соответственно.
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