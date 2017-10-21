Гёргес обыграла Касаткину в финале

Россиянка Дарья Касаткина уступила немецкой теннисистке Юлии Гёргес в финале Кубка Кремля.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу немки. 27-я ракетка мира взяла третий титул WTA в карьере.

Предыдущие победы Гёргес одерживала в Бадгастайне и Штутгарте.

Дарья Касаткина и Юлия Гёргес находились на соседних позициях в рейтинге до финала: на 28-й и 27-й строчке соответственно.

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