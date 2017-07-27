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Сестра Каролины Плишковой травмировала палец при попытке подвинуть вентилятор и снялась с матча

Сестра Плишковой травмировала палец при попытке подвинуть вентилятор и снялась с матча
Eurosport

23 ч. назад

У близняшек такая разная судьба.

Кристина Плишкова вела с двумя брейками (3:0) в первом сете матча второго круга турнира в Наньчане против Нао Хибино, но была вынуждена сняться с игры.

Во время отдыха чешка попыталась отодвинуть вентилятор и повредила большой палец левой руки. После медицинского тайм-аута Кристина отказалась от продолжения борьбы.

  • Кристина – сестра-близнец первой ракетки мира Каролины Плишковой.
  • На счету 25-летней чешки один титул в WTA-туре и победа на юниорском Уимблдоне-2010.

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