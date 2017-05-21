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Кирстен Флипкенс - Айла Томлянович

WTA Нюрнберг - 21 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Кирстен Флипкенс – Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 21 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кирстен Флипкенс и Айла Томлянович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.