21.05.17
К. ФлипкенсКирстен Флипкенс
Не ранее
16:30
А. ТомляновичАйла Томлянович
WTA Нюрнберг • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Кирстен Флипкенс - Айла Томлянович
WTA Нюрнберг - 21 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Кирстен Флипкенс – Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 21 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кирстен Флипкенс и Айла Томлянович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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