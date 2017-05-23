23.05.17
A. ZajaAnna Zaja
Не ранее
12:00
Я. ШведоваЯрослава Шведова
WTA Нюрнберг • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Anna Zaja - Ярослава Шведова
WTA Нюрнберг - 23 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Anna Zaja – Ярослава Шведова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 23 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Anna Zaja и Ярослава Шведова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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