Онлайн

Anna Zaja - Ярослава Шведова

WTA Нюрнберг - 23 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Anna Zaja – Ярослава Шведова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 23 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Anna Zaja и Ярослава Шведова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.