23.05.17
С. КирстяСорана Кирстя
Не ранее
12:00
В. ЛепченкоВарвара Лепченко
WTA Нюрнберг • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Сорана Кирстя - Варвара Лепченко
WTA Нюрнберг - 23 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Сорана Кирстя – Варвара Лепченко на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 23 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Сорана Кирстя и Варвара Лепченко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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