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Элис Мертенс - Элисон Риске

WTA Нюрнберг - 22 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Элис Мертенс – Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 22 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Элис Мертенс и Элисон Риске, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.