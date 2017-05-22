22.05.17
Завершено
4
6
3
Э. МертенсЭлис Мертенс
Не ранее
12:00
6
4
6
Э. РискеЭлисон Риске
WTA Нюрнберг • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Элис Мертенс - Элисон Риске
WTA Нюрнберг - 22 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Элис Мертенс – Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 22 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Элис Мертенс и Элисон Риске, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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