24.05.17
Я. ВикмайерЯнина Викмайер
Не ранее
18:30
Ю. ПутинцеваЮлия Путинцева
WTA Нюрнберг • 2-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Янина Викмайер - Юлия Путинцева
WTA Нюрнберг - 24 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Янина Викмайер – Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 24 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Янина Викмайер и Юлия Путинцева, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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