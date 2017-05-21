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Моника Никулеску - Сорана Кирстя

WTA Нюрнберг - 21 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Моника Никулеску – Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 21 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Моника Никулеску и Сорана Кирстя, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.