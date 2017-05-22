22.05.17
Старт
6
А. СадиковичАмра Садикович
Не ранее
12:00
6
Я. ВикмайерЯнина Викмайер
WTA Нюрнберг • 1-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Амра Садикович - Янина Викмайер
WTA Нюрнберг - 22 мая 2017

Это Теннис, и это Nürnberger Versicherungscup! Следите за матчем Амра Садикович – Янина Викмайер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 22 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Амра Садикович и Янина Викмайер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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