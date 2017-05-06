Мона Бартель завоевала четвертый титул в карьере

Бартель, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в финале выиграла у чешки Кристиной Плишковой со счетом 2:6, 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Бартель реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 и пять раз проиграла собственную подачу.

Для 26-летней Бартель этот титул стал четвертым в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Ранее она дважды выигрывала на турнире в Хобарте, а в 2014 году взяла титул на соревнованиях шведском Бастаде.

Бартель занимает 88-е место в рейтинге WTA.

Календарь турниров WTA

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

Самый спортивный инстаграм