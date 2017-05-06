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Анастасия Павлюченкова - Франческа Скьявоне

WTA Рабат - 6 мая 2017

Это Теннис, и это Рабат! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Франческа Скьявоне на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 6 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Анастасия Павлюченкова и Франческа Скьявоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.