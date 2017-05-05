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Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Рабате
В полуфинале теннисистка из России в двух сетах справилась с Сарой Эррани из Италии – 6:4, 6:0.
Анастасия пробилась в финал теннисного турнира в столице Марокко, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов. Матч против Эррани продолжался 1 час 18 минут. Соперницы ни разу не подали навылет, Павлюченкова допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.
Анастасия повела в личных встречах – 3-2.
- В финале соперницей Павлюченковой будет Франческа Скьявоне из Италии.
- Анастасия может выиграть второй турнир подряд: в середине апреля россиянке в пятый раз покорился турнир в Монтеррее.
- Анастасия занимает 16-е место в рейтинге WTA.
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