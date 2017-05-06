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Анастасия Павлюченкова выиграла второй турнир подряд, победив в Рабате

Павлюченкова выиграла второй турнир подряд, победив в Рабате
Eurosport

7 ч. назад

В финале теннисистка из России переиграла Франческу Скьявоне – 7:5, 7:5.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Павлюченкова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков, трижды упустив свою подачу.

Счет личных встреч стал 5-3 в пользу Павлюченковой.

  • Анастасия выиграла второй турнир подряд: в середине апреля теннисистка из России в пятый раз победила на турнире в Монтеррее.
  • Павлюченкова взяла 10-й титул в карьере.
  • Павлюченкова занимает 16-е место в рейтинге WTA.

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