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Анастасия Павлюченкова выиграла второй турнир подряд, победив в Рабате
В финале теннисистка из России переиграла Франческу Скьявоне – 7:5, 7:5.
Матч продолжался 1 час 44 минуты. Павлюченкова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков, трижды упустив свою подачу.
Счет личных встреч стал 5-3 в пользу Павлюченковой.
- Анастасия выиграла второй турнир подряд: в середине апреля теннисистка из России в пятый раз победила на турнире в Монтеррее.
- Павлюченкова взяла 10-й титул в карьере.
- Павлюченкова занимает 16-е место в рейтинге WTA.
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