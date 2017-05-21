Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в Риме

Матч продолжался 2 часа. Веснина и Макарова сделали 3 брейка и 4 раза уступили свою подачу. Российская пара вела с брейком в первой партии 4:2, а во второй не реализовала сетбол.

Ранее девушки в данных сочетаниях друг с другом не встречались. Для Хингис победа в Риме стала 58-й в парном разряде.

Макарова и Веснина занимают третье и четвертое места в парном рейтинге WTA.

Россиянки – действующие олимпийские чемпионки.

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