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Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в Риме

Макарова и Веснина проиграли в финале
Eurosport

4 мин. назад

Пара из России уступила Мартине Хингис и Юнянь Чань – 5:7, 6:7(4).

Матч продолжался 2 часа. Веснина и Макарова сделали 3 брейка и 4 раза уступили свою подачу. Российская пара вела с брейком в первой партии 4:2, а во второй не реализовала сетбол.

Ранее девушки в данных сочетаниях друг с другом не встречались. Для Хингис победа в Риме стала 58-й в парном разряде.

  • Макарова и Веснина занимают третье и четвертое места в парном рейтинге WTA.
  • Россиянки – действующие олимпийские чемпионки.

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