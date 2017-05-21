Eurosport
Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли в финале турнира в Риме
Пара из России уступила Мартине Хингис и Юнянь Чань – 5:7, 6:7(4).
Матч продолжался 2 часа. Веснина и Макарова сделали 3 брейка и 4 раза уступили свою подачу. Российская пара вела с брейком в первой партии 4:2, а во второй не реализовала сетбол.
Ранее девушки в данных сочетаниях друг с другом не встречались. Для Хингис победа в Риме стала 58-й в парном разряде.
- Макарова и Веснина занимают третье и четвертое места в парном рейтинге WTA.
- Россиянки – действующие олимпийские чемпионки.
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