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Катерина Синякова - Светлана Кузнецова

WTA Рим - 16 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Катерина Синякова – Светлана Кузнецова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Катерина Синякова и Светлана Кузнецова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.