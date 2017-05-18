Онлайн

Дарья Гаврилова - Светлана Кузнецова

WTA Рим - 18 мая 2017

Это Теннис, и это Рим! Следите за матчем Дарья Гаврилова – Светлана Кузнецова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 18 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Дарья Гаврилова и Светлана Кузнецова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.