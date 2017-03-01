Eurosport

Мария Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Риме

Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Риме
Eurosport

Только что

Расписание главной русской звезды выглядит все более внушительным.

Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение от организаторов турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме.

Бывшая первая ракетка мира уже получила уайлд-кард соревнований в Штутгарте, на которых она вернется в тур после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Шарапова не выступала в официальных матчах с Australian Open-2016. Первая игра запланирована 26 апреля в Германии.

Мария примет участие в Madrid Open, который пройдет с 5 по 14 мая.

  • Грунтовый турнир в Риме стартует 15 мая.
  • Шарапова – трехкратная чемпионка Internazionali BNL d'Italia, она побеждала на итальянских кортах в 2011, 2012 и 2015 годах.

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